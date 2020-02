EUA alerta que está examinando cuidadosamente a situação da rede Telesur

Os Estados Unidos estão examinando cuidadosamente a situação da rede de notícias venezuelana Telesur, fundada pelo ex-presidente Hugo Chávez, afirmou nesta quarta-feira um alto funcionário do governo de Donald Trump.

"Temos muitos relatos de que a Telesur não é uma rede de notícias, que é como a mídia chinesa, supostamente um veículo de imprensa", declarou Elliott Abrams, encarregado da Venezuela no Departamento de Estado, depois que Washington anunciou na terça-feira que tratará a mídia estatal de Pequim com missões diplomáticas.

O diplomata disse que esses meios de comunicação "tendem a refletir apenas posições do governo, em vez de serem uma fonte independente de notícias".

A rede Telesur está no meio da luta política da Venezuela entre o governo de Nicolás Maduro e o líder da oposição Juan Guaidó. Em janeiro, Guaidó anunciou negociações com aliados latino-americanos para a "reestruturação" da Telesur, mas no final daquele mês a justiça venezuelana declarou ilegal essa iniciativa.