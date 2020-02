Comunicado do Business Wire :Taulia

Após duas passagens bem-sucedidas em San Francisco e Chicago, a Cúpula de Capital de Giro da Taulia deve ser lançada em Johannesburg, na África do Sul, pela primeira vez em 11 de março de 2020. A Cúpula de Capital de Giro, organizada na The Money Show's porBruce Whitfield irá reunir algumas das melhores e mais brilhantes mentes do negócio de tecnologia financeira para discutir as últimas soluções em financiamento de capital de giro.

A Cúpula de Capital de Giro irá promover um fórum para as principais mentes de negócios, a fim de mostrar seu conhecimento com liderança no setor, interagir com os participantes do evento e descobrir modos exclusivos de aplicar este conhecimento a seus próprios negócios. Um estudo recente do Índice de Capital de Giro realizado pela JP Morgan constatou que US$ 460 bilhões em capital de giro estão confinados nas cadeias de fornecimento das empresas S&P; 1500, o que destaca uma incrível oportunidade para as empresas liberarem dinheiro retido e impulsionarem o crescimento de seus negócios por meio de soluções de tecnologia e inovação.

"A otimização da gestão do capital de giro e do fluxo de caixa é e deve permanecer na mente dos principais líderes empresariais do mundo, em grandes e pequenas empresas", disse Cedric Bru, Diretor Executivo da Taulia. "Um clima econômico incerto pode pressionar os líderes empresariais a administrar seu capital de forma eficaz e queremos ajudá-los a desbloquear dinheiro retido em suas cadeias de fornecimento para que possam investir em pesquisa e desenvolvimento, reduzir riscos e impulsionar o crescimento dos negócios. A África do Sul tem um conjunto de talentos e ótimas empresas, a tecnologia está disponível para que prosperem, e não poderíamos estar mais animados em nos reunir com nossas parcerias e clientes em potencial para compartilhar nossas ideias."

"Não é segredo para ninguém - as empresas que estão dispostas a adotar soluções tecnológicas estão colhendo as recompensas de obter liquidez adicional retida em suas cadeias de fornecimento", disse Wouter Pretorius, Diretor na Intellection. "As inovações de capital de giro permitem que as empresas desenvolvam seus programas a uma taxa muito mais rápida do que nunca e esta liquidez pode ser alocada para investimentos em outras áreas muito necessárias de um negócio. É uma vitória a todos os envolvidos. O objetivo desta cúpula é mostrar às empresas como implementar melhor as soluções de tecnologia para que possam se tornar os principais participantes em seus campos."

Os palestrantes em destaque incluem o Diretor Executivo da Taulia, Cedric Bru, Francois Coetzee, Tesoureiro na Sasol e Maex Ament, Vice-Presidente de Produtos e Tecnologia da Greensill. Para informações mais detalhadas sobre palestrantes convidados e temas, clique aqui.

As cúpulas de capital de giro são parte integrante do compromisso contínuo da Taulia de ajudar as empresas a liberar o dinheiro necessário e prosperar na era digital. A inscrição é livre, mas limitada.

Nota aos editores: A Taulia é líder no fornecimento de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação única de sua plataforma, pessoas e processos baseados em IA, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de fornecimento, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gestão de capital de giro a estratégias de otimização de capital de giro, lideradas por tecnologia. A visão da Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber, liberando dinheiro em toda a cadeia de fornecimento. Uma rede de 1,8 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia é confiável por mais de 120 das maiores empresas do mundo, com clientes como Airbus, AstraZeneca, Nissan, Telstra, Crown Commercial Services do governo do Reino Unido e Vodafone.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200219005715/pt/

Mary Arrizza Associada de Comunicação de Marketing mary.arrizza@taulia.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.