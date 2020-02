Comunicado do Business Wire :Northern Bitcoin AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), uma das maiores prestadoras de soluções em blockchain e centro de dados do mundo, e a Canaan Inc, (Nasdaq: CAN, US ISIN: US1347481020), uma das principais empresas de tecnologia de blockchain do mundo, estão felizes em anunciar o início de uma estreita cooperação nas áreas de desenvolvimento de Inteligência Artificial (IA), tecnologia blockchain e operações de centro de dados.

A combinação da excelência da Canaan nos campos de desenvolvimento de chips de IA e hardware ASIC com o histórico comprovado da Northern Data em fornecer uma infraestrutura de primeira categoria de centro de dados e blockchain em escala proporcionará a ambas as empresas uma base sólida para construir e expandir esse espaço tecnológico e catapultar as duas empresas juntas a novos patamares.

Com as equipes e instalações norte-americanas e europeias da Northern Data trabalhando em conjunto com as equipes avançadas de P&D; da Canaan na Ásia, este primeiro passo da parceria estratégica deve desbloquear muitos projetos sinérgicos adicionais nos setores de blockchain e tecnologia.

"Com essa cooperação estratégica, podemos desbloquear um enorme potencial em alguns dos setores que mais crescem", afirmou Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG. "A Canaan possui uma liderança técnica em IA e tecnologia blockchain e mostrou um crescimento impressionante nos últimos anos. Estamos muito empolgados com a parceria e vemos uma enorme vantagem para as duas empresas."

"A Northern Data conta com uma rica experiência na construção de infraestrutura de computação de alto desempenho e nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento (P&D;) está colaborando com eles", comentou NG Zhang, CEO da Canaan. "Ambos os lados alcançaram resultados positivos. Além disso, a Northern Data fornecerá suporte de recursos computacionais para nossa pesquisa e desenvolvimento nos EUA. A Canaan espera mais cooperações no desenvolvimento de produtos, IA e computação de alto desempenho com a Northern Data no futuro."

Para a Northern Data AG, a cooperação estratégica com a Canaan, Inc. é a primeira de uma série de muitas parcerias com os principais agentes mundiais de IA e tecnologia blockchain que serão assinadas nos próximos meses.

Sobre a Canaan, Inc:

A Canaan é uma prestadora líder de soluções de supercomputação por meio de seus ASICs de computação de alto desempenho. Ela se dedica à disponibilidade de supercomputação para todos, à ampla aplicação de blockchain e IA e à melhoria da eficiência social e da vida das pessoas. Em 2018, a Canaan fez duas grandes inovações tecnológicas: a produção em massa do primeiro chip BTC 7nm e foi uma das primeiras a entregar chips de IA de computação de borda a nível comercial na arquitetura RISC-V - usada atualmente em controle de acesso, fechaduras inteligentes. A Canaan produziu em conjunto mais de 150 milhões de ASICs em 2017, 2018 e nos nove meses de 2019, finalizados em 30 de setembro. Ao mesmo tempo, a Canaan foi a segunda maior fabricante de máquinas de mineração de bitcoin do mundo. Em 21 de novembro de 2019, a Canaan foi listada na NASDAQ, tornando-se a primeira empresa listada na indústria chinesa de blockchain e a primeira empresa chinesa de chips de IA com propriedade intelectual independente a fazer uma oferta pública inicial com sucesso nos EUA.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG está criando uma infraestrutura global para o campo de Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), que vai muito além dos aplicativos de Bitcoin e blockchain. A empresa de tecnologia com alcance mundial evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da American Whinstone US, Inc. e está especializada em infraestrutura para aplicativos de blockchain, como a mineração de Bitcoin. Para isso, a empresa oferece soluções estacionárias em grandes centros de dados e em contêineres móveis, que podem ser localizados em qualquer lugar. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Whinstone está construindo o maior centro de dados dos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação de mineração de Bitcoin do mundo. A infraestrutura do centro de dados de HPC construída pelo Northern Data Group foi projetada para ser usada não apenas em aplicativos de blockchain, mas também em vários outros setores, como streaming de jogos, inteligência artificial e condução autônoma.

