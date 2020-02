Putin pode se tornar imune a processos após deixar o cargo de presidente

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pode se tornar imune a processos criminais após deixar a presidência. É o que prevê um item da reforma constitucional proposta por ele e analisada pelo Legislativo. Segundo o grupo de trabalho que avalia o projeto do Executivo, a ideia é tornar os ex-presidentes em senadores vitalícios, o que barraria processos judiciais contra eles.



"O presidente da Rússia, ao deixar de exercer seus poderes, tem imunidade. Temos esta (proposta)", disse Pavel Krasheninnikov, copresidente do grupo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que não comentaria a proposta. Putin havia afirmado anteriormente que as mudanças passariam por plebiscito. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.