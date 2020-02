Primeiro passo para o desmantelamento da central nuclear mais antiga da França

A central nuclear de Fessenheim, a mais antiga da França, perto da fronteira com a Alemanha, começara a ser desativada no sábado com o fechamento de um reator, após um decreto publicado nesta quarta-feira (19), o primeiro passo de um desmantelamento que prosseguirá até pelo menos 2040.

A central de Fessenheim, em funcionamento desde 1977, foi alvo de várias manifestações e motivou greves de fome de opositores. Em 2011, o presidente François Hollande prometeu fechar o local.

O reator número um da central vai parar na madrugada de sábado e número dois em 30 de junho. As datas constituem "uma primeira etapa na estratégia energética da França", afirma um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro Edouard Philippe.

A paralisação gradual do reator de água com pressão de 900 megawatts começará na sexta-feira à noite. A retirada do combustível usado acontecerá até 2023. O desmantelamento propriamente dito vai prosseguir até 2040, no mínimo.