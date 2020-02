Os passageiros do navio "Diamond Princess", onde foram detectados mais de 540 casos de infecção pelo novo coronavírus, começaram a deixar o navio na quarta-feira (noite de terça no Brasil), depois de 14 dias de quarentena no Japão, constatou um jornalista da AFP.

Cerca 500 passageiros sem sintomas que deram negativo e que não tiveram contacto com pessoas portadoras do vírus desembarcarão durante o dia, informou o ministério da Saúde japonês.