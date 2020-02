Nove corpos recuperados após naufrágio em rio no Peru

Equipes de resgate encontraram nesta terça-feira nove cadáveres do naufrágio ocorrido há quatro dias de um barco que transportava agricultores em um rio da Amazônia do Peru, mas ainda seguem as buscas por 16 desaparecidos, informou a Marinha de Guerra.

O naufrágio do barco que levava mais de 30 pessoas ocorreu na terça-feira à tarde no encontro do rio Inambari com o rio San Gabán, no distrito de Ayapata, região de Puno.

O operador do barco, que estava indo para Puerto Manoa em Ayapata, não conseguiu impedir que o mesmo virasse e todos os passageiros caíram no rio, incluindo várias crianças.

Pelo menos 11 passageiros conseguiram chegar à margem, mas outros foram arrastados pela corrente rio abaixo.

Até o momento há 11 vítimas fatais.

O barco naufragado tinha capacidade para transportar no máximo 30 pessoas. No entanto, no dia do acidente, havia cerca de 40 passageiros entre adultos e crianças com cargas como pacotes de frutas e folhas de coca, segundo a imprensa.