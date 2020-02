Comunicado do Business Wire :Andersen Global

Após uma expansão contínua no sul, leste e oeste da África, a Andersen Global fortalece sua presença no norte da África por meio de um acordo de colaboração com a empresa de consultoria M.A. Global Consulting (MAGC), com sede em Marrocos.

A MAGC foi fundada em 2005 pelo sócio-gerente da Office Mehdi El Attar e cresceu para incluir três parceiros e quase 30 profissionais. O escritório presta serviços tributários e jurídicos, incluindo contabilidade, supervisão contábil, consultoria jurídica, consultoria tributária, consultoria de gerenciamento e assistência e organização de sistemas de informação.

"Nos últimos 14 anos, temos muito orgulho de nossa administração e de prestar os melhores serviços da categoria para nossos clientes", disse Mehdi. "A oportunidade de colaborar com a Andersen Global é uma honra que nos permitirá levar ainda mais longe nossas ofertas de serviços, ampliando nossos recursos e alcançando o mundo inteiro."

"Ao continuarmos a expandir nossa plataforma nesta região, nos unindo a indivíduos de mesma opinião, ajuda a assegurar que estaremos ainda melhor equipados para oferecer serviços transparentes, de excelência, em todo o mundo", disse Mark Vorsatz, presidente global e diretor executivo da Andersen. "Mehdi e sua equipe estabeleceram o padrão. Essa colaboração é outro elo fundamental na expansão de nossa organização na África e aborda um mercado importante que nos posiciona para oportunidades de crescimento contínuo".

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, atualmente a Andersen Global conta com mais de 5.000 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 167 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

