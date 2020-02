Petróleo fecha estável em Londres e Nova York

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta terça-feira em um mercado que continua preocupado pela epidemia de coronavírus e suas consequências econômicas.

O barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril fechou em 57,75 dólares em Londres, com uma alta de apenas 0,1% sobre o fechamento de segunda-feira.

Em Nova York, que iniciou a semana nesta terça-feira após o feriado de segunda-feira, o barril WTI para entrega em março fechou em 52,05 dólares, o mesmo valor de sexta-feira.

Vários analistas indicam temores de uma queda da demanda de petróleo pela epidemia de coronavírus.