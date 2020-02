Macron anuncia medidas contra 'Islã político' e 'separatismo islâmico'

"O Islã político não tem seu lugar" na França, disse o presidente Emmanuel Macron nesta terça-feira (18), depois de anunciar medidas contra o "separatismo islâmico", um dossiê particularmente delicado antes das próximas eleições municipais.

O presidente francês anunciou que quer acabar gradualmente com a chegada de "imãs em missão", ou seja, aqueles enviados por outros países como a Turquia e a Argélia, embora não tenha especificado em que data a medida será aplicada.

Também encerrará a recepção de cerca de 300 que cantam salmos e são recebidos todos os anos durante o período do Ramadã.

Macron também expressou a intenção de aumentar o número de ímãs formados na França.

"Nosso inimigo é separatismo", mas "fazer um plano contra o Islã seria um erro profundo", disse o presidente francês em um discurso proferido em Mulhouse (leste), para autoridades locais e moradores de um bairro pobre.

Essa "visita de campo" é a primeira de uma série que se estenderá além das duas eleições municipais de 15 e 22 de março, durante as quais o chefe do Estado francês detalhará a estratégia do governo contra a radicalização e o islamismo político.

Antes desse discurso, o chefe de Estado disse que a luta contra o "separatismo islâmico" não era dirigida contra os muçulmanos.

"O Islã está passando por uma crise com uma radicalização de alguns e movimentos muito rígidos que querem ir para o Islã político. Eu apenas digo que em nossa casa, o Islã político não tem lugar", declarou, acompanhado por vários membros do governo.

Desde o início de seu mandato de cinco anos, a oposição de direita pressiona Macron a afirmar sua política sobre esse assunto.

O debate tornou-se mais tenso nos últimos meses, devido à polêmica sobre a presença de listas comunitárias nos municípios ou após o surgimento de uma mãe usando véu em um passeio escolar.