Guaidó chama de vitória sanção dos EUA contra filial de petroleira russa

O líder da oposição Juan Guaidó comemorou como uma "vitória" as sanções anunciadas nesta terça-feira pelos Estados Unidos contra uma filial da estatal russa Rosneft por negociar petróleo da Venezuela, permitindo que o governo de Nicolás Maduro contorne o embargo de Washington.

"A companhia petrolífera russa Rosneft Trading S.A. foi sancionada por ser cúmplice da ditadura. Esta notícia é uma vitória!", tuitou Guaidó, chefe parlamentar reconhecido por cinquenta países - liderados pelos Estados Unidos - como presidente encarregado da Venezuela.

"Quem apoia ditador, quem quer que seja, de onde ele vem, deve arcar com as consequências", acrescentou o líder, publicando a declaração do Departamento do Tesouro sobre as medidas contra a subsidiária.

Os Estados Unidos acusam a Rosneft Trading de negociar "a venda e o transporte de petróleo venezuelano", disse o secretário do Tesouro Steven T. Mnuchin no documento.

Assim, de acordo com um funcionário do governo dos EUA sob condição de anonimato, a empresa "forneceu a maior parte dos recursos financeiros do regime Maduro", que "tem evitado as sanções" impostas por Washington.

Desde abril de 2019, em seu pacote de restrições financeiras para forçar a saída do poder do governante socialista, uma proibição da Casa Branca de negociar o petróleo venezuelano entrou em vigor.

A Rússia é, juntamente com a China, uma das principais aliadas de Maduro, que acusa os Estados Unidos de uma bateria de "sanções criminosas" contra o país petrolífero.

Moscou e Pequim são os maiores credores da dívida externa venezuelana, estimada em 140 bilhões de dólares.