Comunicado do Business Wire :Intelsat

A Intelsat (NYSE: I) lançou hoje o FlexMove, um novo serviço gerenciado de terminal final que facilita e economiza o acesso de pessoas à Internet, redes privadas de dados e serviços em nuvem de praticamente qualquer lugar do mundo, inclusive em movimento ou em pausa em um local temporário. Agora, empresas, socorristas e organizações de ajuda humanitária podem utilizar este serviço seguro, confiável e "sempre ativo" para permanecer conectado em qualquer lugar que suas funções os levem.

FlexMove is powered by Intelsat's award-winning global Epic high-throughput satellite (HTS) fleet, the world's largest fixed satellite network and the IntelsatOne ground network to provide users with a seamless global connectivity experience.

"Os engenheiros e inovadores da Intelsat estão focados no laser no desenvolvimento de serviços gerenciados flexíveis e acessíveis, que ajudam nossos clientes a se conectar e se comunicar sem problemas, não importando aonde seus negócios possam levá-los", disse o Vice-Presidente Sênior da Intelsat para Mobilidade, Mark Rasmussen. "Nosso novo serviço FlexMove oferece uma inovação em velocidade, conveniência e acessibilidade, permitindo, finalmente, que mais empresas e organizações operem com confiança, mesmo nos locais mais remotos ou desafiadores."

Há muitos locais remotos ao redor do mundo que as redes terrestres sem fio e de fibra não conseguem alcançar e onde a infraestrutura terrestre corre o risco de ser interrompida por eventos naturais ou causados pelo homem. É aí que as soluções de conectividade integradas, como as da Intelsat, são inestimáveis. O FlexMove conta com a frota global de satélites épicos de alta capacidade de processamento (HTS) da Intelsat, a maior rede fixa de satélites do mundo e a rede terrestre IntelsatOne, a fim de fornecer aos usuários uma experiência de conectividade mundial integrada.

As soluções tradicionais de Serviço Móvel por Satélite (MSS) têm um alto preço e não possuem os recursos ou a largura de banda necessária para alimentar os aplicativos de uso intensivo de dados que os usuários finais estão exigindo cada vez mais. O FlexMove oferece taxas de dados 20 vezes mais rápidas que estas soluções MSS tradicionais por uma fração do custo por byte. Como o único operador comercial de satélite com um credenciamento independente de segurança cibernética de Controle de Organização de Serviços 3 (SOC 3) de terceiros, os usuários finais também podem ter certeza de que a rede espacial e terrestre da Intelsat é segura.

Praticamente qualquer pessoa pode configurar o serviço FlexMove e conectar-se à Internet em minutos. Os serviços FlexMove para aplicativos de Comunicação em Movimento (COTM) utilizam um terminal de satélite compacto de tela plana montado em veículo que adquire automaticamente uma conexão e mantém a comunicação enquanto o veículo está em movimento. O serviço de Comunicações em Pausa (COTP) utiliza um terminal de satélite altamente compacto e portátil com uma função de apontador automático ou assistido para conectar-se a um satélite. As opções de conectividade incluem uma conexão pública à Internet ou uma solução IP privada para acessar a rede de um cliente.

Os pacotes de serviços Intelsat FlexMove oferecem taxas de dados definidas previamente vendidas por gigabyte (GB) e podem ser utilizadas em terminais qualificados disponíveis por meio de uma rede global de parcerias de soluções, incluindo a parceria de lançamento do FlexMove GRC da Intelsat.

"A GRC está encantada por ser selecionada como parceria da Intelsat FlexMove e como prova dos serviços, recursos e planos de gigabytes econômicos, sendo que já temos clientes registrados nos setores de Defesa e de Governo", disse o Diretor Geral da GRC, Steve Slater. "Prevemos que o FlexMove continuará a crescer nos próximos meses e, combinado com nossos pacotes SCYTALE e SATCUBE de comunicações seguras de caso único, o recurso será um divisor de águas para implantações rápidas de notificação em movimento comuns aos usuários de Defesa e de Primeira Resposta, ou quem busca uma solução de satélite de alta largura de banda e fácil de operar."

O portal de serviços de fácil uso da Intelsat permite que as parcerias da solução FlexMove provisionem, configurem e monitorem rapidamente o acesso à rede em tempo real por meio de uma interface online ou APIs integradas.

Os terminais qualificados FlexMove são fabricados e fornecidos pela Kymeta, para aplicativos COTM, e pela Satcube e Starwin, para aplicativos COTP.

Sobre a Intelsat:

Como arquitetos fundamentais da tecnologia de satélites, a Intelsat opera a maior e mais avançada infraestrutura de frota e conectividade de satélites do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, negócios e comunidades, não importa quão difícil seja o desafio. A Intelsat está posicionada de modo exclusivo para ajudar nossos clientes a transformar possibilidades em realidade - a transformação ocorre quando empresas, governos e comunidades utilizam a rede global da próxima geração e os serviços gerenciados da Intelsat para construir seu futuro conectado. Imagine aqui, conosco, em Intelsat.com.

