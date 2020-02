Comunicado do Business Wire :Sumitomo SHI FW

A SFW anuncia hoje que recebeu um contrato da Helen Oy para uma caldeira de leito fluidizado circulante (CFB) para a nova planta da Vuosaari C em Helsinque, Finlândia. Esta planta de aquecimento de bioenergia, com um consumo de calor de 220 MW, utilizará a biomassa baseada na floresta como combustível principal.

A SFW projetará, fornecerá e erigirá a ilha da caldeira CFB, juntamente com a limpeza de gases de combustão, equipamentos auxiliares e um local de caldeiras. A nova usina de bioenergia estará localizada ao lado da usina existente da Helen em Vuosaari. A produção de calor da nova planta começará durante a estação de aquecimento de 2022-2023.

Tomas Harju-Jeanty, CEO, Sumitomo SHI FW disse:

"A SFW está participando com entusiasmo do desenvolvimento de um futuro livre de carbono junto com a Helen. Estamos orgulhosos de ter nossa inovadora tecnologia de caldeira CFB selecionada como uma das etapas do objetivo da Helen para eliminar progressivamente o uso da combustão de carvão.

Nossa tecnologia de caldeira CFB utilizada na planta de aquecimento de bioenergia de Vuosaari já é usada em mais de 100 plantas em quase 20 países, incluindo unidades recentemente colocadas em operação na Finlândia, Suécia, Coréia e Japão. As soluções de energia renovável fornecidas pela SFW estão reduzindo as emissões de dióxido de carbono da energia fóssil em mais de 30 milhões de toneladas por ano."

Notas aos editores:

Sumitomo SHI FW(www.shi-fw.com) é líder mundial em tecnologia de combustão e geração de vapor. A empresa vendeu mais de 510 unidades geradoras de vapor CFB em todo o mundo, trazendo soluções tecnológicas de alto valor para empresas de serviços públicos, geradores de energia independentes e clientes industriais. Nossa posição de liderança na combustão de caldeiras CFB resultou de nosso compromisso de fornecer projetos superiores, proporcionando alta eficiência, flexibilidade de combustível e baixas emissões. Nossas soluções de energia se expandem além das tecnologias de leito fluidizado, cobrindo uma gama completa de produtos ambientais, caldeiras de aquecimento de resíduos e uma gama de serviços pós-venda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200218005918/pt/

Sumitomo SHI FW Jan Rogers, +1-908-713-3288

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.