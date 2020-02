Jantar de correspondentes da Casa Branca voltará a ter piadas

A Associação de Correspondentes da Casa Branca disse nesta terça-feira que voltará a ter um comediante em seu jantar anual, um marco no calendário de Washington que costumava ter um toque alegre, mas que foi politizado com a chegada do presidente Donald Trump.

A WHCA, na sigla em inglês, disse que Kenan Thompson, o famoso comediante de "Saturday Night Live", sediará o jantar no dia 25 de abril, enquanto Hassan Minhaj, premiado com o Peabody Award pelo seu " Stand-up "no Netflix" Unwanted Patriot "será o artista convidado.

"Kenan e Hasan são dois dos artistas mais engajados e cativantes dos Estados Unidos. Estou muito feliz por eles nos ajudarem a celebrar o papel da imprensa livre em nossa democracia", disse Jonathan Karl, correspondente da ABC News e presidente da WHCA.

"Esperamos que uma noite animada honre o jornalismo político mais importante do ano passado", disse ele.

Em 2019, o elegante jantar realizado em um hotel no centro de Washington contou com uma palestra do historiador Ron Chernow, quebrando a tradição da mídia e dos políticos que passam pela análise incisiva de comediantes de renome. No ano anterior, as piadas afiadas da comediante Michelle Wolf provocaram protestos na Casa Branca.

A mudança de foco também refletiu as relações muitas vezes difíceis entre Trump e os jornalistas que cobriam seu governo, bem como as acusações de que a festa da WHCA era autocomplacente em um momento de crise econômica na mídia.

Na maioria dos anos, os presidentes compareceram ao jantar. Mas Trump, que insulta regularmente jornalistas e considera a mídia sua "inimiga", nunca compareceu desde que assumiu o cargo em 2017.