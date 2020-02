EUA sanciona filial de petroleira russa Rosneft Trading por comércio com a Venezuela

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (18) que sancionarão a empresa subsidiária da petroleira russa Rosneft Trading por sua decisão de exportar petróleo para a Venezuela, ignorando as sanções de Washington ao governo venezuelano.

"Rosneft Trading S.A. e o seu presidente negociaram a venda e o transporte de petróleo venezuelano", disse em comunicado o secretário do Tesouro americano, Steven T. Mnuchin.

"Rosneft Trading (...) proporcionou a maior parte dos recursos financeiros do regime de Maduro", disse um alto funcionário do governo americano que preferiu não se identificar, acrescentando que essas sanções "deveriam ter um impacto significativo".

Ainda segundo a fonte, "uma enorme quantidade de petróleo do governo de Maduro que ignorou as sanções foi negociada por meio da Rosneft Trading no mundo".

O governo dos Estados Unidos também sancionou Didier Casimiro, presidente da junta diretiva da empresa, que identificou como um elemento "chave para a orientar o setor petroleiro venezuelano".

O funcionário indicou que no último mês a empresa sancionada facilitou o envio de 2 milhões de barris para a África Ocidental.

Os EUA não reconhecem o governo de Maduro e considera o opositor Juan Guaidó como presidente interino, que há duas semanas visitou Donald Trump na Casa Branca.

"As ações de hoje são uma demonstração do compromisso do presidente para garantir que haja uma transição democrática na Venezuela", disse o funcionário.

Desde a chegada de Maduro ao poder, em 2013, a Venezuela vive um colapso econômico aguçado, que provocou a saída de 4,7 milhões de pessoas do país, segundo a ONU.