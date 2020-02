Comunicado do Business Wire :HCL Technologies

A empresa global de tecnologia HCL Technologies (HCL) anunciou hoje um novo grande contrato com a cooperativa de laticínios da Nova Zelândia Fonterra para modernizar e gerenciar toda a infraestrutura de tecnologia que os funcionários da Fonterra em todo o mundo usam todos os dias.

A parceria plurianual com a HCL Technologies consolidará os fornecedores de tecnologia da Fonterra e reunirá os serviços de infraestrutura de TI da cooperativa sob um único guarda-chuva. Os serviços de ponta em tecnologia fornecidos pela HCL aprimorarão a experiência dos funcionários da Fonterra ao navegar por suas operações de negócio.

Essa parceria também estenderá a presença da HCL na Nova Zelândia para três escritórios no país e trará cerca de 60 novos empregos para a região de Waikato, já que os serviços de suporte local para os funcionários da Fonterra serão baseados no centro de entrega de Hamilton.

A parceria reforçará o foco da HCL em apoiar o ecossistema local de TI da Nova Zelândia, investindo em habilidades locais e em parceria com empresas regionais e grupos de ensino superior para desenvolver a experiência local para desempenhar essas funções nos próximos anos.

Michael Horton, vice-presidente executivo e gerente nacional para a Austrália e Nova Zelândia da HCL Technologies, afirma que"apoiamos a Fonterra há mais de uma década gerenciando seu portfólio de suporte e manutenção de aplicativos de TI, incluindo SAP. Temos o prazer de expandir nossa parceria com a Fonterra para modernizar e gerenciar toda a infraestrutura de tecnologia. Isso nos permitirá apoiar ainda mais a estratégia de negócios da Fonterra, bem como o setor de agrotecnologia em geral na região".

Piers Shore, diretor de informações da Fonterra, diz que "a Fonterra tem o prazer de poder aproveitar a escala e a eficiência globais da HCL.

"Os funcionários da Fonterra disseram que há espaço para melhorarmos as ferramentas e tecnologias que usamos diariamente no trabalho, e essa parceria com a HCL nos permitirá fazer grandes melhorias para nossos funcionários em termos de experiência do usuário final e fornece uma base digital para nossas iniciativas de transformação.

Além disso, essa parceria nos permitirá melhorar nossa estrutura de segurança cibernética e fortalecer nossa base crítica de TI. Por meio de nossa parceria com a HCL, estamos consolidando nossos fornecedores externos de TI e, com isso, esperamos obter economias significativas em relação aos nossos gastos com TI em infraestruturas existentes nos próximos cinco anos".

Para saber mais, acesse www.hcltech.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200218005543/pt/

HCL Technologies Devneeta Pahuja, Índia e Ásia-Pacífico Devneeta.p@hcl.com

Fonterra Communications Fone: +64 21 507 072 Communications@fonterra.com (Linha de mídia 24 horas)

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.