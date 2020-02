Japão: 88 novos casos positivos de coronavírus no cruzeiro Diamond Princess

Outros 88 casos positivos do novo coronavírus foram registrados no cruzeiro Diamond Princess, que permanece em quarentena na costa do Japão, anunciou nesta terça-feira o ministério nipônico da Saúde.

Este número eleva a 542 o balanço de pessoas afetadas pela epidemia no navio, que está ancorado no porto de Yokohama. No momento em que o primeiro caso foi detectado, 3.700 passageiros e tripulantes estavam no cruzeiro.

O navio registra o maior número de casos em apenas um lugar fora do epicentro da epidemia de COVID-19 na China continental.

Os novos infectados serão levados para hospitais especializados no Japão, informou o ministério em um comunicado, que não informa a nacionalidade dos pacientes.

Sessenta e cinco pessoas diagnosticadas com a doença não demonstravam sintomas do coronavírus, que já provocou quase 1.900 mortes e deixou pelo menos 72.300 infectados, a maioria na China.

A Grã-Bretanha anunciou nesta terça-feira que vai repatriar seus cidadãos do cruzeiro de luxo, enquanto aumentam as dúvidas sobre a eficácia das medidas de quarentena após o aumento do número de casos positivos.

Canadá, Austrália, Hong Kong e Coreia do Sul também pretendem retirar seus cidadãos do navio, depois que o governo dos Estados Unidos repatriou mais de 300 americanos na segunda-feira, incluindo alguns diagnosticados com a doença.

"Submetemos a exames cada uma das pessoas (no cruzeiro)", afirmou o ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato.

"Para aqueles cujo resultado está claro, nós estamos preparando o desembarque para a transferência a hospitais especializados", completou.