Cassinos de Macau reabrirão as portas na quinta-feira

Os cassinos de Macau reabrirão as portas na próxima quinta-feira, após duas semanas sem atividades, determinadas pelas autoridades locais, para impedir a propagação do novo e mortal coronavírus.

A ex-colônia portuguesa tomou a decisão sem precedentes de fechar quase todo o seu lucrativo setor de entretenimento no início do mês, incluindo cassinos, clubes noturnos e muitos bares.

A grande maioria dos turistas de Macau é de chineses atraídos pelos cassinos da cidade.

Como único lugar na China onde os cassinos são permitidos, as casas de jogos de Macau representam quase 80% da arrecadação do governo.

Mas as visitas diminuíram com o avanço da epidemia. As autoridades informaram que os cassinos que não desejarem retomar as atividades em consequência da reduzida presença de turistas poderão ampliar o fechamento, mas a reabertura deve acontecer em um prazo máximo de 30 dias.