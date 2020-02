Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

Hoje, a Western Union (NYSE: WU), líder em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras, e a Fundação ajudar a combater o COVID-19 (o coronavírus) e prestar assistência na China e em outros países atingidos. A colaboração combinada da Western Union e da Fundação Western Union no matching fundsserá de até US$ 500 mil.

A Fundação Western Union está aceitando contribuições de funcionários, agentes e clientes da Western Union e do público em geral, em todo o mundo, entre hoje e 14 de abril de 2020. O auxílio será destinado a ONGs locais e globais, como a Give2Asia e o International Medical Corps1, para os esforços contínuos de assistência na China e em outras nações atingidas em todo o mundo, inclusive para a compra de suprimentos e equipamentos e prestação de tratamentos médicos imediatos.

Até 13 de fevereiro, estima-se que 46.997 pessoas já tenham sido infectadas pelo COVID-19, com 1.368 mortes em todo o mundo (46.550 casos e 1.368 mortes na China), de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

"A Western Union é uma empresa global, e damos apoio aos nossos clientes, funcionários e comunidades em momentos de necessidade. Agora, é o momento de a comunidade global se unir em apoio às comunidades atingidas pelo COVID-19", diz o CEO da Western Union, Hikmet Ersek. "Ser uma empresa global responsável significa não apenas atender a um mundo interconectado e nos beneficiarmos dele, mas também tomar medidas para cuidar das comunidades em situação de vulnerabilidade em momentos difíceis. Encorajamos todas as pessoas em todo o mundo, incluindo nossos funcionários, agentes, clientes e parceiros, a se manifestarem e demonstrarem seu apoio."

As doações para o desafio de US$ 1 mi podem ser feitas:

-- Pela chamada para doações do público da Plataforma de doações da Fundação Western Union.

-- Nos EUA, pelo aplicativo móvel da Western Union, entre 1 de março e 14 de abril.

-- No caso de doações de empresas, por meio de wufoundation@wu.com.

Além de oferecer fundos para os esforços em campo para prevenir e combater a propagação do COVID-19, a Western Union e a Fundação Western Union lançaram uma campanha mundial de conscientização para encorajar doações do público, inclusive de funcionários, agentes e clientes da Western Union.

"Temos o compromisso de ajudar nossas organizações parceiras a combater este vírus da forma que for mais apropriada nas suas localidades", afirma Elizabeth Roscoe, Diretora Executiva da Fundação Western Union e Diretora de Objetivos e Marca Corporativa da Western Union. "Entendemos a importância de fazer nossa parte, ainda que pequena, para unir a comunidade global e combater esta doença infecciosa que pode pôr todas as pessoas igualmente em perigo, independentemente das fronteiras geográficas, da etnia ou da classe social."

A Give2Asia se diz agradecida pela ajuda e pelo suporte da comunidade global, mas mais recursos são sempre bem-vindos. "Agradecemos a todos que estão tomando atitudes neste momento de necessidade", declara Birger Stamperdahl, Presidente e CEO da Give2Asia. "Os profissionais de saúde na linha de frente estão arriscando suas vidas para ajudar a controlar a disseminação do vírus. A Give2Asia vê um forte comprometimento por parte da comunidade global ao apoiar seu trabalho e ajudar as famílias e as comunidades atingidas por este surto."

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em pagamentos e movimentações financeiras internacionais e em moedas estrangeiras. Nossa plataforma omnicanal conecta os mundos físico e digital e faz com que seja possível que consumidores e empresas enviem e recebam dinheiro e façam pagamentos com velocidade, facilidade e confiabilidade. Em 31 de dezembro de 2019, nossa rede incluía mais de 550 mil agentes de varejo, oferecendo os serviços da nossa marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de se enviar dinheiro a bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal de crescimento mais rápido em 2019, está disponível em mais de 70 países, além de territórios adicionais, para movimentações financeiras em todo o mundo. Com seu alcance global, a Western Union faz movimentações de dinheiro para melhor conectar famílias, amigos e empresas, permitir a inclusão financeira e dar suporte ao crescimento econômico. Para mais informações, visite www.westernunion.com.

Sobre a Fundação Western Union

A Fundação Western Union acredita que a educação é o caminho mais seguro para que as oportunidades econômicas possam ser alcançadas. Após quase 20 anos de impacto, continuamos a trabalhar para realizar nossa missão com nosso compromisso Opportunity Beyond Borders, que prevê o investimento de US$ 15 milhões até 2022 com foco no empoderamento de jovens marginalizados e forçados a se deslocar, oferecendo-lhes o treinamento e a educação necessários para que obtenham sucesso na economia global orientada pela tecnologia dos dias de hoje. Também fornecemos fundos para comunidades em crise por meio de ações de assistência em desastres, uma das principais razões para as migrações forçadas, e outros esforços humanitários. Até hoje, mais de US$ 124 milhões foram doados para financiar projetos e bolsas em 174 países em todo o planeta. A Fundação Western Union é uma corporação beneficente separada e isenta de impostos nos termos da cláusula 501(c)(3) do Código Tributário Interno dos EUA e recebe o suporte de The Western Union Company, seus funcionários, agentes e parceiros de negócios. As contribuições para a Fundação são dedutíveis para fins de imposto de renda nos EUA. Para saber mais, visite wu.com/foundation ou siga-nos no Twitter @TheWUFoundation.

1 A Fundação Western Union alocará 100% dos fundos angariados por meio de doações do público à Give2Asia e ao International Medical Corps.

