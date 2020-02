Chanel adia desfile previsto em maio na China

A Chanel anunciou nesta segunda-feira o adiamento de um desfile previsto para maio em Pequim devido ao novo coronavírus, que já tirou a vida de 1.700 pessoas na China desde seu surgimento, em dezembro.

A empresa tomou esta decisão com base "na situação atual e levando em conta as recomendações das autoridades chinesas".

Adiado para "um momento mais oportuno", este desfile era uma réplica do que foi apresentado em dezembro 2019, dedicado a diversos ofícios artísticos.

Chamado de "31 rue Cambon", em alusão à sede dos salões e estúdios históricos da Chanel no centro de Paris, esta coleção se inspira no apartamento de Gabrielle Chanel, e foi apresentada em Paris com decoração idealizada pela cineasta Sofia Coppola.

"A Chanel acompanha a situação de perto. A saúde e o bem-estar de seus equipamentos e de seus clientes são a prioridade", disse a companhia em um breve comunicado.

Dias antes da próxima Semana de Moda de Paris (de 24 de fevereiro a 3 de março), o criador chinês Jarel Zhang cancelou seu desfile na capital francesa, a fim de "garantir a boa saúde e a segurança dos dois países e reduzir o número de contatos".

Outro grande evento na China que foi afetado pela epidemia é o salão do automóvel de Pequim, uma reunião importante do setor que estava marcada para 21 a 30 de abril e foi adiada.