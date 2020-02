Venezuela anuncia suspensão das operações da TAP por 90 dias

A Venezuela suspendeu nesta segunda-feira por 90 dias as operações da companhia aérea portuguesa TAP no país, após acusá-la de ter permitido que um familiar do líder opositor Juan Guaidó transportasse explosivos durante viagem, anunciou o ministro dos Transportes, Hipólito Abreu.

"Devido às graves irregularidades cometidas no voo TP173 e em conformidade com os regulamentos nacionais da aviação civil, as operações da companhia aérea TAP em nosso território estão suspensas por 90 dias", afirmou o ministro no Twitter.

Mais cedo, as autoridades aeronáuticas venezuelanas anunciaram que abriram um processo administrativo contra a TAP, que poderia resultar em multas, suspensões temporárias ou, dependendo de "como vão se desenvolver as investigações, (...) chegar a uma suspensão permanente" da operação no país.

O tio de Guaidó, Juan Márquez, foi preso no última terça-feira após acompanhá-lo em um viagem comercial em um voo da TAP, quando ele retornou de uma turnê internacional.

Márquez foi acusado por supostamente portar materiais explosivos escondidos em vários objetos.

O governo de Nicolás Maduro defende que a TAP escondeu o nome de Guaidó da sua lista de passageiros, registrando-o com uma identidade falsa.

A defesa de Márquez como uma "encenação ordinária".

Portugal, em comunicado do Ministério de Interiores, informou na última sexta-feira que abriu uma investigação "diante das declarações das autoridades venezuelanas sobre uma falha de segurança no voo (em direção a Caracas) procedente de Lisboa".

Abreu também mencionou a TAP por um suposto descumprimento de políticas de fumigação das aeronaves.

Desde 2013, A Venezuela vem sofrendo um êxodo em massa das companhias aéreas por dívidas estatais estimadas em US$ 3,8 bilhões, segundo a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA). A TAP é uma das únicas empresas aéreas estrangeiras que mantém seus voos no país.