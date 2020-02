Comunicado do Business Wire :GSMA

O conselho administrativo da GSMA gostaria de expressar sua tristeza pelo cancelamento inevitável do MWC Barcelona 2020. Esta decisão é difícil, mas acreditamos que seja a decisão correta. Saúde e segurança são as prioridades de todo o conselho e de todas as operadoras de redes móveis da GSMA. Nossos pensamentos sinceros estão voltados para aqueles afetados na China e no mundo inteiro nestes tempos difíceis.

Nossa visão na GSMA é liberar o poder da conectividade para que as pessoas, a indústria e a sociedade prosperem. O MWC é crucial para reunir e promover o setor e o ecossistema móvel. O setor móvel assumiu o compromisso de aproveitar o poder da tecnologia e conectividade móveis para transformar a vida de bilhões de pessoas no mundo inteiro, e assumimos esse compromisso de apresentar um grande evento MWC Barcelona em 2021.

O conselho administrativo agradece à gerência da GSMA e as partes envolvidas da cidade anfitriã por seu trabalho árduo em toda essa situação desafiadora e sem precedentes. Esperamos trabalhar juntos novamente para um MWC Barcelona 2021 ainda melhor.

O conselho administrativo da GSMA é composto de vinte e cinco dos principais grupos de operadoras móveis do mundo. www.gsma.com/aboutus/leadership/gsma-board

Atualizações adicionais da GSMA estão em nosso site e podem ser encontradas em www.mwcbarcelona.com.

