Violência no noroeste da Síria fez 900.000 deslocados desde dezembro

O conflito no noroeste da Síria alcançou "um nível terrível" e provocou a fuga de 900.000 pessoas desde o início, em dezembro, da ofensiva do regime de Damasco no noroeste do país, denunciou a ONU nesta segunda-feira.

"Acreditados que 900.000 pessoas foram deslocadas desde o dia 1º de dezembro, em sua maioria mulheres e crianças", declarou em comunicado o secretário-geral adjunto das Nações Unidas para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock.

Este número representa um aumento de 100.000 deslocados em relação ao balanço anterior divulgado na quinta-feira passada.