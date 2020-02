Comunicado do Business Wire :Seoul Business Agency

O Seoul Global Challenge (a seguir denominado "SGC") 2019-2020, tendo como anfitrião o Governo Metropolitano de Seul e organizado pela Agência de Negócios de Seul (Seoul Business Agency, SBA), teve como objetivo encontrar soluções inovadoras para os problemas urbanos, convidando inovadores globais, culminando com a cerimônia de premiação no dia 6, de acordo com o governo metropolitano de Seul.

O assunto do 1º SGC foi "Propostas para reduzir os níveis de poeira fina no metrô de Seul". O Desafio reuniu 106 empresas de todas as partes do mundo, incluindo Estados Unidos, França e Japão, além da Coreia, que apresentaram seus produtos para competição em três categorias - túnel, plataforma e trem.

As soluções selecionadas como finalistas foram instaladas no metrô de Seul para testar sua eficácia na redução dos níveis de poeira fina.

Como resultado, três equipes foram selecionadas como vencedoras com a solução mais eficaz. 500 milhões de won sul-coreanos em prêmios em dinheiro foram concedidos ao vencedor do primeiro lugar e 50 milhões de won sul-coreanos cada para dois vencedores da categoria.

A vencedora do primeiro lugar, a Corning, participou da categoria de plataforma do Challenge, apresentando sua solução que usa seus próprios filtros de favo de mel em cerâmica.

Na categoria de plataforma, a Allswell foi nomeada como vencedora; a empresa apresentou sua solução em que sua tecnologia de controle de fluxo de ar melhorou a qualidade do ar, otimizando o sistema de ventilação existente e removendo efetivamente partículas finas de poeira na área da plataforma.

A Han-lyun System venceu na categoria de trem, apresentando sua solução em que os purificadores de ar para trens combinados com cortinas de ar para portas de trem removeram partículas finas e deixaram o ar purificado permanecer em vagões.

Este ano, será realizado o SGC 2020-2021, onde serão selecionados inovadores com ideias inovadoras para a redução de poeira fina para o metrô de Seul e com suporte para o desenvolvimento de produtos de teste. Você pode se inscrever para o próximo Challenge no site oficial da SGC (www.seoul-tech.com/seoulglobalchallenge/eng) em abril.

O diretor administrativo da Divisão de Crescimento da Inovação, Kim Seong-min, da SBA, que organizou o Challenge, disse: "O Challenge será um passo em direção a um ambiente melhor para os cidadãos de Seul com níveis mais baixos de poeira fina no sistema de metrô de Seul e nós da SBA continuaremos liderando a solução dos problemas urbanos enfrentados por Seul, organizando o SGC para uma ampla variedade de assuntos".

Equipe do Seoul Global Challenge Jiyoung Yun +82-2-2222-3726 sbatech@sba.seoul.kr seoulglobalchallenge@gmail.com

