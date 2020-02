Kim Jong-un reaparece e visita mausoléu do pai em Pyongyang em meio a epidemia

O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou neste domingo o mausoléu do pai, no aniversário de seu nascimento, em sua primeira aparição em público em três semanas e em meio ao surto de coronavírus na China. Kim "prestou uma homenagem" a seu pai, Kim Jong-il, no Palácio do Sol de Kumsusan, em Pyongyang, onde está o corpo.



A Coreia do Norte reagiu de imediato à epidemia do coronavírus. Fechou sua fronteira, suspendeu todos os voos e trens para o país vizinho, seu principal aliado, e ampliou para 30 dias o período de quarentena para suspeitos de serem portadoras do vírus, mesmo estrangeiros. Pyongyang não comentou sobre eventuais casos da doença em seu território. (Com agências internacionais)



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.