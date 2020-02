Bayer e BASF condenados a pagar US$ 265 milhões a um agricultor

Um tribunal americano condenou as empresas alemãs Bayer e BASF a pagar 265 milhões de dólares a um agricultor que denunciou que os herbicidas das empresas destruíram suas colheitas de pêssegos.

O júri do tribunal federal de Cape Girardeau, no estado do Missouri, anunciou a sentença após uma denúncia de Bill Bader, que alegava que as duas empresas estimulavam os agricultores a usar o herbicida dicamba de forma irresponsável.

O dicamba é um herbicida popular, mas polêmico, pois tende a matar as plantações nos campos vizinhos onde é utilizado. Expande facilmente e acaba com as plantas que não estão adaptadas ao produto.

De acordo com a agência Bloomberg, este foi o primeiro julgamento nos Estados Unidos sobre o pesticida dicamba, que está há muitos anos no mercado.

Agricultores de várias regiões dos Estados Unidos processaram a Bayer pelos prejuízos sofridos por culpa do dicamba.

A decisão judicial acontece depois de outro caso no qual a Bayer foi condenada por júri da Califórnia a pagar 290 milhões de dólares a um jardineiro que tem um câncer incurável. A sentença foi motivada pelo fato da empresa não ter informado de maneira suficiente sobre o perigo do RoundUp, outro pesticida polêmico.

Bayer, que afirma que o dicamba é inócuo para as plantações caso os agricultores sigam as instruções, anunciou em um comunicado que pretende apelar contra a sentença o mais rápido possível.

A BASF não comentou a decisão judicial.

A Bayer comprou em 2018 o grupo americano Monsanto e teve que vender para a BASF parte de suas atividades agroquímicas para respeitar as normas de concorrência.