Naufrágio em rio no Peru deixa dois mortos e 23 desaparecidos

As equipes de resgate intensificaram neste domingo as buscas por 23 desaparecidos, após o naufrágio de um barco que transportava agricultores em um rio da Amazônia do Peru, e que deixou dois mortos até agora, informou a Defesa Civil (Indeci).

O naufrágio do barco que levava mais de 30 pessoas ocorreu na terça-feira à tarde no encontro do rio Inambari com o rio San Gabán, no distrito de Ayapata, região de Puno.

O operador do barco, que estava indo para Puerto Manoa em Ayapata, não conseguiu impedir que o mesmo virasse e todos os passageiros caíram no rio, incluindo várias crianças.

Alguns passageiros conseguiram chegar à margem, mas outros foram arrastados pela corrente rio abaixo e ainda não foram localizados, segundo o jornal El Comercio.

O Indeci informou em comunicado que após o acidente 11 pessoas ficaram feridas e duas foram resgatadas na margem do rio. Outras 23 continuam desaparecidas.

O barco naufragado tinha capacidade para transportar no máximo 30 pessoas. No entanto, no dia do acidente, havia cerca de 42 passageiros entre adultos e crianças com cargas como pacotes de frutas e folhas de coca, segundo a imprensa.