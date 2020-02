Três mulheres marcam desfiles de domingo na Semana de Moda de Londres

Uma se reinventou no mundo da moda, a segunda celebra os 50 anos de sua marca e a terceira é a rainha das cores: as estilistas Victoria Beckham, Margaret Howell e Roksanda Ilincic confirmaram seu talento neste domingo, terceiro dia da Semana de Moda de Londres.

- A 'doce revolucionária' -

Para sua coleção outono/inverno 2020/21, Victoria Beckham queria homenagear a tradição, ao mesmo tempo em que desafiar as convenções. "Ser subversiva, mas, também, sofisticada", explica Victoria em suas notas sobre a coleção. "Este jogo é o que chamo de minha doce revolução."

Vestidos pretos usados com botas de plataforma que suas antigas companheiras no grupo Spice Girls teriam adorado, saia quadriculada acompanhada de suéter amarelo e vestido com mangas recortadas: para sua coleção, a estilista pensou na "tensão entre o refinamento e a rebelião".

As modelos desfilaram sobre o piso espelhado da Banquet House, no coração de Londres. Victoria surgiu furtivamente no final, vestindo blusa de seda branca e calça preta de cintura alta.

Após anos em Nova York, a ex-Spice Girl retornou à terra natal em 2018 e comemorou seu 10º aniversário com um desfile organizado pela primeira vez na capital britânica.

- Feliz aniversário, Margaret! -

A britânica Margaret Howell comemora este ano o 50º aniversário de sua marca, comercializada em boa parte do planeta e com cerca de 100 pontos de venda apenas no Japão.

Ela começou a criar acessórios feitos à mão logo após se formar em Belas-Artes pela Goldsmiths College da Universidade de Londres, em 1969. "Comecei desenhando roupas para homens e, depois, descobri que as mulheres queriam", conta a estilista em seu site.

Interessada no desenho de produtos autênticos e duráveis, Margaret se manteve fiel a materiais que são um símbolo britânico, como o tweed de Harris e a lã escocesa. Ela apresentou sua coleção no prédio que abriga o corpo de baile Rambert.

As mulheres exibiram calças listradas e de cintura alta e saias plissadas em tons de berinjela, preto e verde. Os homens apresentaram calças largas dobradas no tornozelo, usadas com botas altas e casacos com capuz, um estilo confortável tanto no campo quanto na cidade.

- Roksanda, rainha das cores -

Presente na Semana de Moda de Londres desde 2005, a sérvia Roksanda Ilincic seduz as famosas, desde Kate Middleton até Melania Trump, passando pela atriz Cate Blanchett, que compareceu ao desfile deste domingo, realizado em um pátio majestoso do Foreing Office.

Para ressaltar a luz, Roksanda introduziu o preto intenso em algumas de suas criações, inspirada no pintor expressionista americano Lee Krasner, cujo trabalho foi marcado pela morte de seu marido, o pintor Jackson Pollock, em um acidente de carro.

"Desfrutei desta viagem muito comovente: comecei com a cor, entrei no luto e redescobri a cor", explicou a estilista.

Os tecidos se sobrepõem e os materiais se misturam em um vestido que mescla uma imitação de couro grená com jersey de lã japonesa ou um casaco feito à mão onde a textura surge em forma de tranças e laços coloridos gigantes.