Começa retirada de americanos de transatlântico em quarentena no Japão

A retirada de americanos que estavam em um transatlântico em quarentena no litoral do Japão e onde foram registrados 355 casos do novo coronavírus teve início na madrugada desta segunda-feira, horário local.

Ônibus com passageiros se afastavam do navio Diamond Princess, embora não tenham deixado o porto imediatamente, observou um jornalista da AFP.

A passageira americana Sarah Arana confirmou que estava em um ônibus e que aguardava para embarcar em um dos voos fretados que seguirão para os Estados Unidos. Segundo ela, os passageiros que deixaram o navio passaram pelo controle de passaporte, mas não foram submetidos a exames de saúde antes de embarcarem nos ônibus, que seguirão em caravana.

Dois voos fretados devem levar os passageiros do navio para os Estados Unidos, onde parte deles permanecerá em quarentena de 14 dias em uma base militar da Califórnia, e os demais, no Texas.