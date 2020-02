Carrefour anuncia compra de 30 lojas do Makro no Brasil

A multinacional dos hipermercados francesa Carrefour anunciou neste domingo a compra de 30 lojas da rede Makro no Brasil por 420 milhões de euros.

"A transação compreende 30 lojas (22 imóveis próprios e oito, alugados) e 14 postos de gasolina localizados em 17 estados, ao preço de 1,95 bilhão de reais", segundo o comunicado do grupo.

A multinacional prevê, nos 12 meses seguintes à conclusão da operação, converter estes centros em lojas da sua marca brasileira Atacadão, adquirida em 2007 e que registra bons resultados. "As novas lojas se somam à rede de 187 lojas do Atacadão", assinala o comunicado.

A aquisição permitirá ao Atacadão reforçar sua posição no estado do Rio de Janeiro (7 centros) e na região Nordeste (8 lojas), diz o grupo. "Esta operação é a mais importante realizada pelo grupo Carrefour no Brasil desde a aquisição do Atacadão, em 2007. Evidencia nossa vontade de expansão de nossos formatos de crescimento, em linha com o plano de transformação Carrefour 2022. Com esta operação, reforçamos nossa presença no mercado brasileiro, o segundo do grupo, atrás da França", declarou o presidente do conselho administrativo e CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, citado no comunicado.

"Combinada com nosso crescimento orgânico, com 20 novos centros do Atacadão abertos em 2019, esta aquisição corresponde a um ano e meio de expansão, e marca um avanço maior para o Grupo Carrefour Brasil", assinalou no documento o diretor executivo da filial do grupo francês, Noël Prioux.