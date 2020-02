Kim Jong-un aparece em público pela primeira vez em três semanas

O líder norte-coreano Kim Jong-un visitou o mausoléu do pai, neste domingo (16), no aniversário de seu nascimento, em sua primeira aparição em público em três semanas e no momento em que o novo coronavírus paira sobre a China.

Kim "prestou uma homenagem" a seu pai e predecessor, Kim Jong-il, no Palácio do Sol de Kumsusan, em Pyongyang, onde está o corpo. Lá também repousam o de seu avô, fundador do regime, Kim Il-sung, informou o jornal oficial "Rodong Sinmun".

A Coreia do Norte reagiu de imediato à aparição, na China, da epidemia do novo coronavírus. Fechou sua fronteira e suspendeu todos os voos e trens para o país vizinho, seu principal aliado.

Pyongyang não fez qualquer comentário sobre eventuais casos da doença em seu território.

Nesse contexto, as autoridades norte-coreanas suspenderam todas as viagens turísticas estrangeiras e ampliaram para 30 dias o período de quarentena para as pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, embora sejam estrangeiras.