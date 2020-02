China registra mais de 1.600 mortes pelo novo coronavírus

Os médicos consideram os pacientes diagnosticados clinicamente como positivos através de radiografias de pulmão (foto: Nhac NGUYEN / AFP )

superou, neste domingo (no horário local), os 1.600, depois da morte de

No balanço diário, a comissão de saúde deste estado informou 1.843 novos casos - uma redução em relação ao número de contaminações informadas no sábado.

Pelo menos 1.662 pessoas morreram do surto que surgiu em dezembro na capital de Hubei, Wuhan, e se tornou uma epidemia em todo o país.

Mais de 68.000 pessoas foram infectadas e a maioria das mortes ocorreu em Hubei.

A província acrescentou mais de 14.000 casos confirmados de contaminação em um único dia nesta semana, depois que as

Pelas novas regulamentações, os médicos consideram os pacientes diagnosticados clinicamente como positivos através de radiografias de pulmão, sem ter que esperar pelos resultados de exames laboratoriais complexos.

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a entidade solicitou à China detalhes sobre como os diagnósticos foram feitos.

Enquanto isso, a França relatou no sábado a primeira vítima fatal do novo coronavírus fora da Ásia, alimentando preocupações globais sobre a epidemia.

Já o banco central da China disse no sábado que, para controlar a propagação do surto, as notas usadas foram desinfetadas e ficarão armazenadas até 14 dias antes de voltar a circulação.