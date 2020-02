Israel cancela suspensão de restrições em Gaza após disparo de foguetes

Israel anunciou o cancelamento do levantamento das medidas restritivas na Faixa de Gaza, após o lançamento de foguetes do enclave palestino no território israelense no sábado.

"A extensão da zona de pesca, o retorno de 500 permissões de entrada comercial e a entrega de cimento estão cancelados" devido ao disparo de foguetes, disse Cogat, a unidade do Ministério da Defesa de Israel que supervisiona as atividades civis nos territórios palestinos.

O Exército israelense alegou horas antes que "dois projéteis foram disparados para o território israelense da Faixa de Gaza". Ele não informou se houve feridos.

Israel justifica o bloqueio de Gaza devido à necessidade de conter o movimento islâmico do Hamas, que controla o enclave e é responsável por todos os foguetes que deixam seu território. Para os observadores críticos da política de Israel, isso equivale a punição coletiva contra os habitantes de Gaza.

Os ataques palestinos aumentaram desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou seu plano para resolver o conflito no Oriente Médio em 28 de janeiro, que foi comemorado por Israel, mas criticado pelos palestinos.