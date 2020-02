Ataques aéreos sauditas no Iêmen deixam 31 mortos

Os ataques aéreos da coalizão dirigida por Riade no Iêmen deixaram 31 civis mortos neste sábado, informou a ONU, no dia seguinte à queda de um caça da Arábia Saudita no país em guerra.

"Relatórios preliminares indicam que até 31 civis morreram e outros 12 ficaram feridos em ataques na área de Al Hayjah (...) na província de Al Jawf" explicou comunicado do gabinete do coordenador de assuntos humanitários para o Iêmen.

Os rebeldes no Iêmen afirmaram ter derrubado o avião de combate saudita da coalizão na sexta-feira à noite.