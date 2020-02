Nova obra de Bansky é alvo de vandalismo na Inglaterra

A nova obra do artista britânico Banksy, criada por ocasião do São Valentim em Bristol, Inglaterra, foi vandalizada neste sábado, segundo imagens publicadas em redes sociais.

O artista, que mantém sua identidade em sigilo, publicou ontem no Instagram duas fotos da nova obra, exposta em um muro da cidade inglesa e que foi alvo de vândalos. Em fotos que circulam nas redes sociais, a pintura é coberta por um grafite rosa em formato de coração e a inscrição "BBC Wankers" ("Os idiotas da BBC").

No começo de dezembro, um pedestre vandalizou uma pintura de Banksy em Birmingham, Inglaterra. A obra, que denunciava o problema das pessoas sem lar no Reino Unido, foi protegida com vidros.