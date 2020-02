Para chanceler iraniano, Trump tem assessores ruins

O ministro das Relações Exteriores do Irã disse neste sábado que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou uma reunião com seu colega iraniano, Hassan Rohani, porque ele é mal aconselhado e convencido de que o regime de Teerã vai desmoronar.

"Acho que o presidente Trump não tem bons conselheiros, ele está aguardando a queda do governo iraniano desde que se retirou do acordo [sobre o programa nuclear] do Irã em 2018", disse Mohammad Javad Zarif durante a Conferência de Segurança em Munique, grande reunião anual sobre questões diplomáticas e de defesa.

"Infelizmente, as sugestões [do presidente francês Emmanuel] Macron e [do primeiro-ministro japonês] Abe, assim como de outros, fracassaram porque o presidente Trump está convencido de que vamos cair", acrescentou.

O presidente francês tentou, em vão, organizar uma reunião entre Donald Trump e Hassan Rohani em setembro em Nova York, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Na época da saída dos Estados Unidos, o ex-assessor de Trump para a Segurança Nacional "John Bolton havia prometido a ele que uma grande pressão nos colocaria de joelhos em alguns meses", disse Zarif.

"Sem John Bolton, infelizmente, outro tenta imitá-lo e prometeu ao presidente que o assassinato de Soleimani faria as pessoas dançarem nas ruas de Teerã e Bagdá", afirmou. O general iraniano Qassem Soleimani morreu em um ataque americano em janeiro em Bagdá.

"Acredito que os novos conselhos que recebe estão errados", concluiu o ministro iraniano.