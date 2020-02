Comunicado do Business Wire :Royal Commission for AlUla

Um marco na Visão de 2030 daArábia Saudita para estabelecer AlUla como o maior museu vivo do mundo e um importante destino de turismo cultural, artístico e de aventura foi alcançado nesta semana, à medida que o plano da AlUla foi revelado no 10.o Fórum Urbano Mundial da ONU.

AlUla's community is at the heart of the newly revealed masterplan (Photo: AETOSWire)

Os visitantes experimentaram a AlUla e seus plano diretor através de uma série de displays interativos projetados para transportá-los ao noroeste da Arábia Saudita, que contém Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO do Reino e mais de 7.000 anos de vestígios arqueológicos de sucessivas civilizações.

AlUla é conhecida por sua notável beleza natural, bem como sua enorme diversidade arqueológica. Também está moldando um novo cenário cultural na Arábia Saudita. Este mês, a AlUla sediou a primeira Conferência Hegra de Prêmios Nobel e o DesertX AlUla, a primeira instalação de arte ao ar livre responsiva ao local, apresentando o trabalho de artistas sauditas e internacionais.

O CEO da Royal Commission for AlUla (RCU), Amr AlMadani, disse: "Escolhemos o Fórum Urbano Mundial como uma plataforma global credível para se envolver com os principais desenvolvedores e especialistas em sustentabilidade do mundo e compartilhar nossos planos para o desenvolvimento responsável e de longo prazo da AlUla como o maior museu vivo do mundo. Ao combinar o patrimônio com a natureza, estamos transformando a paisagem cultural de AlUla e estabelecendo o município como um destino turístico global, com uma economia próspera e uma comunidade local."

"Convidamos especialistas de todo o mundo para se juntarem a nós em nossa jornada, o que significa que aprendemos e inovamos juntos. Vemos um caminho claro à frente, à medida que atraímos investimentos e continuamos a proteger, preservar, compartilhar e louvar nossa herança e natureza com o mundo.

"Não apenas abrimos nossas portas para os viajantes que se beneficiam dos novos vistos de turista da Arábia Saudita, como também fornecemos a infraestrutura que é central para o crescimento.

"Inauguramos um novo aeroporto com potencial para se tornar um centro de transporte e logística para o noroeste da Arábia Saudita, bem como para o Maraya, nosso novo teatro de 500 lugares e casa para eventos de entretenimento, negócios e comemorações, que também é a maior estrutura espelhada no mundo."

A Arábia Saudita pretende receber dois milhões de visitantes por ano no AlUla até 2035. A RCU estima que o projeto criará mais de 67.000 novos empregos - quase metade deles no setor de turismo.

Francesca Arici, diretora interina de planejamento e zoneamento do condado da RCU, é responsável por coordenar o desenvolvimento dos planos mestre e informou diversas organizações e agências do Fórum sobre a estratégia futura da Comissão.

Ela disse: "Estamos caminhando com ritmo, mas assegurando que compreendemos as necessidades e demandas da comunidade local, enquanto trabalhamos juntos por um objetivo comum. Uma série de grandes planos de infraestrutura já foi realizada e prevê-se que introduziremos novas licenças de construção e diretrizes de design para a AlUla já em março, impulsionando o crescimento econômico e a prosperidade locais."

A comunidade existente da AlUla está no centro do plano diretor. A RCU já realizou treinamento de hospitalidade de classe mundial para os residentes, para criar equipes de Rowah (guias turísticos), guardas florestais e Hammayah (guardiões do patrimônio). Os graduados do ensino médio da AlUla receberam patrocínios para estudar em universidades internacionais de primeira classe, na França, Reino Unido, EUA e Austrália, liberando seu talento para executar e desenvolver a visão do Plano Diretor.

O processo de planejamento mestre baseia-se na política de estrutura da RCU, contida em sua Carta e em 12 princípios orientadores. Elas abrangem todo o espectro da política de desenvolvimento, desde a salvaguarda da paisagem natural e cultural, enquanto desenvolvem o AlUla como um patrimônio mundial, artes e cultura, destino, para proteger os ecossistemas e a vida selvagem; construção de uma agricultura equilibrada e garantia de turismo responsável.

Cerca de 80% do município de AlUla será protegido, incluindo locais de patrimônio cultural e natural, onde o RCU trabalhará de mãos dadas com a comunidade local para garantir a preservação e o desenvolvimento da proteção sensível.

O CEO Amr AlMadani acrescentou: "A estratégia de desenvolvimento equilibrado coloca as pessoas em primeiro lugar como parte de um compromisso mais amplo de se tornar um museu vivo aberto para o mundo e um centro global de projetos de cultura, patrimônio, artes e ecoturismo. AlUla é um presente da Arábia Saudita para o mundo."

Sobre AlUla

Localizada a 1.100 km de Riyadh, no noroeste da Arábia Saudita, AlUla é um lugar de extraordinário patrimônio natural e humano. A vasta área, cobrindo 22.561 km², inclui um vale de oásis exuberante, montanhas de arenito imponentes e antigos patrimônios culturais que datam de milhares de anos até quando os reinos de Lihyan e Nabataean reinaram.

O local mais conhecido e reconhecido em AlUla é Hegra, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO na Arábia Saudita. Além de Hegra, a AlUla abriga uma série de locais históricos e arqueológicos fascinantes, como: Dadan antigo, a capital dos reinos de Dadan e Lihyan; milhares de locais antigos de arte rupestre; e estações ferroviárias Hijaz.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Comissão Real de AlUla (RCU) foi criada por decreto real em julho de 2017 para proteger e salvaguardar AlUla, uma região de notável significado natural e cultural.

Os 12 princípios orientadores da Carta da Comissão Real para a AlUla são:

-- Salvaguardar a paisagem natural e cultural

-- Louvar o patrimônio, a cultura e as artes como destino global

-- Sustentar todos os sistemas ecológicos e vida selvagem

-- Promover uma agricultura equilibrada

-- Desenvolver um turismo com um toque leve

-- Garantir conectividade sutil

-- Revitalizar, restaurar e regenerar o ambiente construído

-- Possibilitar o desenvolvimento da comunidade local

-- Incorporar infraestrutura imaginativa em todos os sistemas

-- Integrar segurança invisível

-- Projetar locais, produtos e sistemas seguros e saudáveis dentro da economia circular

-- Praticar o design antecipatório

