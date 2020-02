EUA testará pessoas com sintomas de gripe para novo coronavírus

Os Estados Unidos começarão a examinar pessoas que apresentarem sintomas de gripe semelhantes aos do novo coronavírus, informou uma autoridade dos serviços de saúde.

"Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) começaram a trabalhar com cinco laboratórios de saúde pública nos Estados Unidos, com o objetivo de usar sua rede de vigilância da gripe, para que possamos avaliar pessoas com sintomas semelhantes aos da gripe e detectar o novo coronavírus", disse Nancy Messonnier, diretora de doenças respiratórias dos CDC.

Ela acrescentou que inicialmente os laboratórios de Angeles, São Francisco, Seattle, Chicago e Nova York examinarão as amostras, mas que outros laboratórios deverão se juntar aos esforços posteriormente.