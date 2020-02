Produção industrial nos EUA cai em janeiro

A produção industrial voltou a cair em janeiro nos Estados Unidos (-0,3%) marcada pelo encerramento da produção do Boing 737 MAX, apontaram os dados publicados nesta sexta-feira pelo Federal Reserve (Fed).

Além disso, o clima em janeiro não foi tão frio, o que abriu espaço para uma redução de 4% da produção no setor de serviços públicos (em particular a calefação). Uma redução alinhada com as expectativas dos analistas.

Para dezembro, o Fed revisou uma redução na sua estimativa inicial a -0,4% em vez de 0,3% anunciado inicialmente.