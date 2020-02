AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2020 ATÉ SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - ELN anuncia "paralisação armada" na Colômbia - (até 17)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bloco de carnaval Céu Na Terra -

VENEZUELA - Exercícios militares nas principais cidades da Venezuela convocados pelo Presidente Maduro - (até 16)

Europa

MUNIQUE (Alemanha) - Conferência de Segurança de Munique - (até 16)

DRESDEN (Alemanha) - 75º aniversário do bombardeio britânico-americano sobre Dresden durante a Segunda Guerra Mundial -

GENEBRA (Suíça) - Conferência sobre Desarmamento realiza primeira sessão de 2020 - (até 27 de Março)

Ásia-Pacífico

CHINA - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 30 de Março)

????? ????????? (Tailândia) - 10.000 monges rezam uma semana depois de tiroteio em massa que matou 29 pessoas -

(+) PEQUIM (China) - Comissão Nacional de Saúde realiza briefing sobre surto mortal do vírus COVID-19 - (até 28 de Fevereiro)

(+) TAIPÉ (Taiwan) - O Departamento de Defesa de Taiwan revela investigação sobre o acidente em janeiro que matou seu principal líder militar - 00H00

DOMINGO, 16 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

MUNIQUE (Alemanha) - Reunião internacional sobre a Líbia (local e horários a confirmar) - 06H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião entre a UE e países dos Bálcãs candidatos à adesão - 16H00

Oriente Médio e África do Norte

BEIRUTE (Líbano) - Líder do Hezbollah faz discurso - 10H30

(+) TEERÃ (Irã) - Presidente Hassan Rohani faz coletiva de imprensa - 10H30

Ásia-Pacífico

QUIOTO (Japão) - 15 anos do Protocolo de Kyoto -

PYONGYANG (Coreia do Norte) - Coreia do Norte celebra aniversário do nascimento de Kim Jong Il, pai do atual líder Kim Jong Un -

(+) ISLAMABAD (Paquistão) - Secretário-geral da ONU Antonio Guterres fala sobre mudanças climáticas -

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros dos Assuntos Europeus da UE (GAC) preparam cúpula especial sobre o primeiro orçamento plurianual da UE após o Brexit -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, encontra os comissários da UE Margrethe Vestager, Vera Jourova e Thierry Breton -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Nancy Pelosi se reúne com líderes da UE -

(+) ROMA (Itália) - Associação de vítimas pelo fim dos abusos do clero (ECA) apresenta relatório global um ano após a cúpula papal sobre a crise - 08H00

Ásia-Pacífico

YOKOHAMA (Japão) - Nissan realiza assembléia geral extraordinária - 23H00

TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Tribunal belga decide sobre ex-líder separatista catalão Puigdemont -

(+) POMPEIA (Itália) - Reabertura de três casas romanas, fim dos trabalhos de segurança no sítio arqueológico de Pompéia - 09H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) BEIRUTE (Líbano) - Anistia Internacional organiza coletiva de imprensa sobre Oriente Médio - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Resumo da Câmara de Comércio Europeia na China sobre o impacto do COVID-19 nas empresas -

HONG KONG (China) - Líder do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, faz coletiva de imprensa - 00H00

QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(+) LAS VEGAS (Estados Unidos) - Candidatos presidenciais do Partido Democrata realizam debate na televisão -

(+) PHOENIX (Estados Unidos) - Trump realiza comício 'Keep America Great' - 21H30

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, em tribunal para audiência antes de seu julgamento de extradição -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Estatísticas de inflação do Reino Unido em janeiro (ONS) - 06H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Vítimas de abusos na Igreja da Argentina realizam coletiva de imprensa - 07H00

Oriente Médio e África do Norte

RIADE (Arábia Saudita) - Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, visita a Arábia Saudita - (até 21)

QUINTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE pós-Brexit -

(+) BERLIM (Alemanha) - Festival de Cinema de Berlim - (até 1 de Março)

(+) FRANÇA - Protestos e greve contra reforma da Previdência -

(+) DUBLIN (Irlanda) - Parlamento se reúne novamente após eleição geral -

(+) ROMA (Itália) - Encontro com vítimas surdas-mudas de estupro em institutos católicos de Provolo na Argentina e na Itália - 10H00

SEXTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2020

América

(*) BRASÍLIA (Brasil) - Investimento estrangeiro Ref: jan/2020 - 11H30

Europa

(+) BOULOGNE-BILLANCOURT (França) - Tribunal ouve oferta do ex-chefe da Renault Carlos Ghosn para recuperar parte do salário de aposentadoria - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Eleições gerais -

SÁBADO, 22 DE FEVEREIRO DE 2020

(+) LHASA (China) - 80 anos da entronização do Dalai Lama -