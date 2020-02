Candidato de Macron à prefeitura de Paris desiste da disputa após divulgação de vídeo sexual

O candidato à prefeitura de Paris pelo partido do presidente Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux, anunciou nesta sexta-feira à AFP a retirada de sua candidatura para "proteger" sua família, após a divulgação de um vídeo de caráter sexual.

Depois de sofrer "ataques infames (...) decidi retirar minha candidatura à eleição municipal parisiense", afirmou em uma declaração gravada nesta sexta-feira na sede da AFP em Paris, na presença de jornalistas do canal BFM Paris.

Um site publicou na noite de quarta-feira um vídeo íntimo e mensagens enviadas a uma mulher, afirmando que procediam do ex-porta-voz do governo. O vídeo e as mensagens foram compartilhados por milhares de pessoas na quinta-feira nas redes sociais.

"Um site e as redes sociais divulgaram ataques infames que questionam minha vida privada. Minha família não merece isto", declarou Griveaux.

Ele acrescentou que não estava disposto a expor mais sua família e ele mesmo "quando todos os golpes estão agora permitidos".

"Durante mais de um ano, minha família e eu fomos objetos de comentários difamatórios, mentiras, rumores, ataques anônimos, a revelação de conversas privadas roubadas e ameaças de morte", afirmou.

Griveaux, de 42 anos, é apontado com um político muito próximo ao presidente francês.