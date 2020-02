Comunicado do Business Wire :YOOZOO Games

O ano é 2057, enormes naves espaciais de origem desconhecida aparecem repentinamente na Terra e assolam nosso mundo com força implacável e avassaladora. Em um terreno árido e pós-apocalíptico, a aniquilação causada por invasores alienígenas sem rosto deixa os humanos lutando por recursos.

A sociedade escolheu uma nova ordem letal de sociedade veicular, que pode sobreviver a este ambiente tóxico e hostil. Ondas eletromagnéticas atmosféricas poderosas impedem a maioria dos aparelhos eletrônicos de funcionar; logo, veículos de combate blindados são a única maneira de contornar e lutar por recursos cada vez mais escassos.

DoomCar é um RPG de estratégia envolvido em um mundo distópico distinto, mas isto não significa que você não possa se divertir demais simplesmente sobrevivendo. Colete e atualize mais de 100 veículos, adquira novos equipamentos (ou simplesmente roube) de todos os tipos de facções de NPCs. Leve seus blindados de guerra turbinados para fora da estrada e participe da derradeira batalha 'royale'; com modos malandros, tornando cada viagem uma experiência nova e perigosa. Você também pode personalizar formações de batalha de carros de combate, habilidades individuais de motorista, profissões, afinidades e progressão.

Crie a melhor equipe, assuma todos as posições e torne-se o motorista despótico de seus sonhos. Uma rica variedade de modos para um jogador, cooperativo, jogador x jogador (PvP) e clã x clã irá satisfazer até os mais competitivos entre vocês. Ao mesmo tempo, um sistema avançado de criação de enfrentamentos fornece ambientes justos e competitivos PvP para jogadores de todos os níveis e progressões.

