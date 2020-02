Comunicado do Business Wire :PVH Corp.

Tommy Hilfiger, que é propriedade da PVH Corp. [NYSE: PVH], anunciou Apon Wellbeing e A Beautiful Mess como vencedores do Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge de 2019. Mais de 400 candidaturas foram recebidas para a segunda edição do programa global, que visa apoiar as startups empreendedoras e empresas em fase de expansão a desenvolver soluções que promovam mudanças inclusivas e positivas na moda.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005996/pt/

Shannon Keith (Sudara), Lisa Flynn (Sudara), Katrin Ley, Yasir Arafat (Apon Wellbeing), Steven Serneels, Saif Rashid (Apon Wellbeing), Daniel Grieder, Tommy Hilfiger, Martijn Hagman, Naz Kawan (A Beautiful Mess), Fleur Bakker (A Beautiful Mess) and Noor Tagouri (Photo: Business Wire)

"Na Tommy Hilfiger, estamos comprometidos em não desperdiçar nada e acolher todos. Do início ao fim, fui inspirado por este talentoso grupo de empreendedores sociais cujas inovações estão tornando o cenário da moda mais sustentável e inclusivo", disse Tommy Hilfiger. "Tenho orgulho de felicitar os vencedores deste ano, Apon Wellbeing e A Beautiful Mess. Este é apenas o começo para estas startups e continuaremos a orientar e promover estes empreendedores que estão tão comprometidos em promover um impacto positivo em nosso setor."

"Os vencedores do segundo Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge representam o futuro da indústria da moda", disse Daniel Grieder, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa. "Como nosso setor continua evoluindo rapidamente, é importante cooperar, dentro e fora do cenário da moda, bem como apresentar inovações que têm a capacidade de transformar nossos negócios para melhor. Parabéns a todos os vencedores e finalistas!"

A Apon Wellbeing recebeu EUR 75.000. A expansão em Bangladesh abre lojas com preços justos, levando necessidades diárias dentro de fábricas, com produtos oferecidos com desconto de 10% em relação aos preços externos e um esquema de pontos que os trabalhadores reúnem para obter seguro de saúde e serviços de saúde gratuitos.

"Quando você for o próximo na cadeia de valor da moda, o endosso de uma marca como a TOMMY HILFIGER ajuda imensamente as startups e o crescimento em escala além de aumentar o impacto", disse Saif Rashid, Fundador e Diretor Geral da Apon Wellbeing. "Mas o mais importante é o apoio estratégico e a orientação das ofertas do Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge. O suporte da TOMMY HILFIGER já moldou nosso modelo de negócios, estratégia, comunicação e como pensamos sobre o futuro."

A startup holandesa, A Beautiful Mess, também recebeu EUR 75.000. A Beautiful Mess administra um espaço criativo para ajudar os refugiados a obter independência social e econômica, criando produtos de vestuário sustentáveis.

"Precisamos de grandes participantes no setor da moda a fim de ampliar as iniciativas de produção circular, sendo exatamente isto que o Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge oferece," disse Naz Kawan, Diretor de Makerspace da A Beautiful Mess. "Uma abordagem de cooperação e integrada é necessária se queremos transformar a cadeia de suprimentos do setor da moda. Com o apoio deste programa global, estamos trabalhando para um cenário de moda mais circular, transparente e inclusivo."

Os vencedores também receberam uma orientação de um ano com os especialistas mundiais da Tommy Hilfiger e INSEAD, além de um lugar no Programa de Empreendedorismo Social INSEAD (ISEP).

Uma terceira startup, Sudara, foi selecionada como o "Voto Favorito do Público" e recebeu EUR 10.000. Com sede na Índia e nos EUA, a Sudara é uma empresa de pijamas e roupas em expansão que desenvolve habilidades profissionais e de costura em mulheres que escaparam ou correm alto risco de serem vítimas de tráfico sexual.

"O Tommy HilfigerFashion Frontier Challenge trata de usar a moda como uma força para o bem, o que fala diretamente com o objetivo da nossa marca", disse Shannon Keith, Fundadora e Presidente da Sudara Inc. "Estamos particularmente animados por ganhar o "Voto Favorito do Público", pois mostra que o que estamos fazendo realmente ressoa com as equipes da TOMMY HILFIGER,comprometidos em fazer a diferença no setor da moda."

Durante um processo de várias etapas e meses, iniciado em maio de 2019, mais de 420 candidatos foram reduzidos a seis finalistas convidados a desenvolver e refinar seus planos de negócios com o apoio de uma equipe dedicada de especialistas em empreendedorismo social. Durante o evento final do programa, que aconteceu no Campus do Futuro da Tommy Hilfiger, em Amsterdã, nos Países Baixos, em 13 de fevereiro de 2020, os seis finalistas apresentaram seus conceitos a um prestigiado júri, incluindo Tommy Hilfiger, Daniel Grieder, Diretor Executivo da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa, Noor Tagouri, Jornalista, Ativista e Palestrante, Martijn Hagman, Diretor Financeiro da Tommy Hilfiger Global e Diretor Operacional da Tommy Hilfiger Global e PVH Europa, Willemijn Verloop, Sócio Fundador da Social Impact Venture, Steven Serneels, Diretor Executivo e Membro do Conselho da EVPA e Katrin Ley, Diretora Gera da Fashion for Good.

A visão da Tommy Hilfiger é criar moda que não desperdice nada e dê boas-vindas a todos. Saiba mais sobre os esforços de sustentabilidade a longo prazo da marca, sobretudo nas áreas de inclusão e circularidade, em: https://global.tommy.com/en_int/about-us-corporate-sustainability.

Amigos e seguidores da marca são convidados a participar da conversa nas mídias sociais usando #TommyHilfiger e @TommyHilfiger.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS, a Tommy Hilfiger é um dos principais e mais reconhecidos grupos de estilo de vida de designers do mundo. Seu foco é conceber e fazer marketing de roupas masculinas personalizadas de alta qualidade e seus trajes esportivos, vestuário de coleções femininas e seus trajes esportivos, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e vestuário causal), calçados e acessórios. Mediante licenças selecionadas, a Tommy Hilfiger oferece produtos complementares de estilo de vida como óculos, relógios, fragrâncias, trajes de natação, meias, pequenos artigos em couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANSconsiste em roupas de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. Produtos sob as marcas TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANSestão disponíveis aos clientes em todo o mundo através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGERe TOMMY JEANS bem como principais lojas de departamento e de especialidades, revendedores online selecionados e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

A PVH define o padrão de estilo como uma das empresas de moda e estilo de vida mais admiradas do mundo. Potenciamos marcas que impulsionam a moda - para sempre. Nosso portfólio icônico inclui as marcas TOMMY HILFIGER, CALVIN KLEIN, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner's, Olga e Geoffrey Beene, bem como a marca íntima digital True & Co.. Comercializamos uma variedade de produtos sob estas e outras marcas de propriedade e licenciadas, conhecidas à nível nacional e internacional. A PVH tem mais de 38.000 associados operando em mais de 40 países e quase US$ 9,7 bilhões em receita anual. Este é o poder da PVH.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200213005996/pt/

Tommy Hilfiger Baptiste Blanc Diretor Sênior de Comunicações e Mídia Conquistada E-mail: Baptiste.Blanc@tommy.com Tel: +31 62904 2334

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.