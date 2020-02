Senado dos EUA avança para limitar Trump no uso de força militar contra Irã

O Senado dos Estados Unidos aprovou uma proposta bipartidária nesta quinta-feira voltada a limitar a autoridade do presidente Donald Trump para lançar operações militares contra o Irã. Oito republicanos uniram-se à oposição democrata pela medida.



A derrota para a Casa Branca foi a primeira votação importante desde que Trump foi inocentado nas acusações de impeachment, na semana passada. Agora, a expectativa é que Trump vete a resolução sobre os poderes em uma guerra, caso ela chegue à mesa dele. A Câmara dos Representantes havia aprovado resolução similar no mês passado, mas com diferenças. Com isso, a Câmara terá de votar o tema de novo, antes de seguir para sanção ou veto de Trump.



Seriam necessários dois terços dos votos na Câmara e no Senado para derrubar o possível veto de Trump. Fonte: Associated Press.