EUA anuncia trégua parcial de uma semana com o Talibã no Afeganistão

Os Estados Unidos alcançaram uma trégua parcial de uma semana no Afeganistão durante as discussões com o Talibã, anunciou nesta quinta-feira o chefe do Pentágono, Mark Esper.

O anúncio foi feito durante uma reunião de ministros da Defesa da Otan em Bruxelas.

O presidente afegão Ashraf Ghani anunciou no dia anterior que havia sido informado pelo secretário de Estado americano Mike Pompeo de "notáveis progressos" nas negociações com o Talibã.

"Os Estados Unidos e o Talibã negociaram uma proposta de redução da violência por sete dias", disse Esper durante sua entrevista coletiva após a reunião.

Ele descreveu as conversas com seus colegas da Otan como "produtivas".

"Sempre dissemos que a melhor, senão a única, solução no Afeganistão é um acordo político. Houve progresso nessa frente e em breve teremos mais informações, espero".

Esper não disse quando a trégua parcial começaria, mas uma autoridade do Talibã afirmou à AFP na quarta-feira que o grupo começaria a "reduzir a violência" na sexta-feira.

"Pensamos que sete dias são suficientes, mas, de qualquer forma, nossa abordagem será baseada em condições", disse Esper.

"Portanto, será um processo contínuo de avaliação à medida que avançarmos, se avançarmos", explicou.

"Apoiamos os esforços dos Estados Unidos nas negociações com o Talibã", disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

"O Talibã deve mostrar vontade e capacidade real de reduzir a violência", alertou.

Washington e os insurgentes iniciaram conversas há mais de um ano, a fim de acabar com o que se tornou a guerra mais longa dos Estados Unidos.

Citando autoridades afegãs e americanas, o New York Times informou que o presidente Donald Trump concordou condicionalmente com um acordo com o Talibã para permitir o início da retirada das tropas americanas do país.