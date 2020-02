Bagdá aprova reforço da missão da Otan no Iraque

O governo iraquiano aprovou o reforço, por parte da missão da Otan, de algumas atividades de formação das forças de segurança executadas pela coalizão internacional liderada por Washington, anunciou a Aliança nesta quinta-feira.

"O governo iraquiano nos confirmou sua vontade de ver a Otan continuar sua missão de treinamento e formação das forças iraquianas", declarou o diretor da Aliança, Jens Stoltenberg, em coletiva de imprensa após uma reunião dos aliados em Bruxelas.

Os países da Otan pediam a aprovação de Bagdá para reforçar a missão aliada no Iraque com unidades implantadas pela coalizão internacional que luta contra os extremistas do Estado Islâmico (EI).

Stoltenberg recebeu por escrito a aprovação do governo iraquiano durante a noite, segundo fontes diplomáticas.

Os países da Aliança tinham aprovado na véspera aumentar sua missão de formação, em resposta à demanda dos Estados Unidos de Donald Trump de um maior envolvimento no Oriente Médio.

O número de tropas que serão enviadas e os detalhes das atividades de formação serão discutidos na sexta-feira em Munique pelos membros da coalizão durante a Conferência sobre Segurança, detalhou o secretário-geral.

A Espanha, que tem cerca de 500 soldados na coalizão, já afirmou que contribuirá com "uma parte significativa" deste contingente, segundo sua ministra da Defesa, Margarita Robles. Outros países manifestaram sua concordância em enviar tropas, de acordo com fontes diplomáticas.