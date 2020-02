Inflação mensal de janeiro chega a 0,1% nos EUA

A inflação nos Estados Unidos se reduziu ligeiramente em janeiro, em relação a dezembro, situando-se em +0,1%, menos do que o esperado - conforme o IPC publicado pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (13).

Para janeiro, os analistas esperavam uma inflação ligeiramente superior a 0,2%, mesmo percentual do mês anterior.

Os preços caíram por uma queda de 1,6% no preço da gasolina no primeiro mês do ano. Houve aumento, porém, nos gastos com moradia (0,4%), alimentação (0,2%), saúde (0,3%) e vestuário (0,7%).

A inflação interanual chegou a 2,5%, sua taxa mais alta em pouco mais de um ano.

Os preços de energia aumentaram 6,2% neste período.

Excluindo-se os preços dos alimentos e da energia, a inflação aumentou 0,2% em um mês, e 2,3%, no ano.

O ano de 2019 fechou com uma inflação de 2,3%. Já a inflação subjacente, o índice mais vigiado pelo Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), ficou em 1,6% no ano passado.

O Fed espera que, para 2020, a inflação se situe perto da meta de 2%, segundo seu presidente Jerome Powell.