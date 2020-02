Comunicado do Business Wire :Northern Bitcoin AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) e a Whinstone US Inc. anunciaram um relacionamento de cooperação estratégica com a SBI Crypto Co., Ltd., uma subsidiária da SBI Holdings Inc. (Tóquio: 8473) nas áreas de tecnologia blockchain aplicada.

A SBI Crypto será uma das primeiras empresas hospedadas no novo centro de dados da Whinstone US no Texas (EUA), a ser entregue a partir de março de 2020. Além disso, ambas as partes estabeleceram outras áreas de desenvolvimento estratégico, incluindo projetos relacionados com infraestrutura de tecnologia blockchain e desenvolvimento e implementação de softwares. A SBI Crypto também está posicionada para uma possível participação acionária na Northern Data. A SBI Crypto se dedica a operações relacionadas com mineração de criptografia e é uma subsidiária integral do Grupo SBI do Japão. O SBI Group é um conglomerado líder em serviços financeiros on-line que constrói seu ecossistema Fintech 2.0 desde 2016 através do desenvolvimento interno e aquisição de tecnologias e negócios inovadores, incluindo a troca de ativos digitais licenciados no Japão, várias tecnologias de carteira e gerenciamento de chaves, segurança cibernética, plataformas de liquidação interbancária e negócios de mineração de criptografia.

"Estamos muito satisfeitos por ter a SBI como parceira, trata-se de uma das principais empresas financeiras e de tecnologia internacionais ao nosso lado", disse Aroosh Thillainathan, CEO da Northern Data AG. "Com suas atividades, a SBI Holdings demonstrou sua impressionante liderança nos emergentes setores de criptografia e blockchain. Essa parceria nos dá o potencial de crescer ainda mais rápido unindo forças."

"Estamos planejando a fazenda de mineração do Texas, com a Whinstone e a Northern Data, desde o início de 2019", afirmou Carson Smith, CEO da SBI Crypto. "Estou animado para ver os resultados e comprovar o contínuo fortalecimento de nosso relacionamento que beneficiará os ecossistemas que estamos criando."

Sobre a SBI:

A SBI Crypto Co., Ltd., uma subsidiária do SBI Group, participa em atividades de mineração de criptomoedas. O Grupo SBI foi criado em 1999 como um pioneiro de serviços financeiros baseados na internet no Japão. Desde então, o SBI Group formou o primeiro conglomerado financeiro baseado na internet do mundo, fornecendo serviços financeiros em uma grande variedade de campos, incluindo títulos, bancos e seguros. Além disso, o Grupo SBI fornece Negócio de Gestão de Ativos, com um foco principal no investimento em empresas de risco - uma atividade realizada desde antes da fundação do Grupo. Nesse âmbito, o Grupo SBI fez investimentos centrados nos setores de TI e biotecnologia, que são as indústrias de crescimento do século 21. Atualmente, o desenvolvimento de novas tecnologias está se acelerando nas áreas de FinTech, IoT, IA, Big Data e áreas associadas, atraindo assim a atenção global. O Grupo SBI está investindo proativamente em empresas de risco dentro desses campos.

Sobre a Northern Data:

A Northern Data AG está criando uma infraestrutura global para o campo de Computação de Alto Desempenho (HPC, na sua sigla em inglês), que vai muito além dos aplicativos de Bitcoin e blockchain. A empresa de tecnologia com alcance mundial evoluiu da fusão da alemã Northern Bitcoin AG e da American Whinstone US, Inc. e está especializada em infraestrutura para aplicativos de blockchain, como a mineração de Bitcoin. Para isso, a empresa oferece soluções estacionárias em grandes centros de dados e em contêineres móveis, que podem ser localizados em qualquer lugar. Ao fazer isso, a Northern Data AG combina software e hardware de desenvolvimento próprio com conceitos inteligentes para o fornecimento de energia sustentável. No Texas, a Whinstone está construindo o maior centro de dados dos EUA e, ao mesmo tempo, a maior instalação de mineração de Bitcoin do mundo. A infraestrutura do centro de dados de HPC construída pelo Northern Data Group foi projetada para ser usada não apenas em aplicativos de blockchain, mas também em vários outros setores, como streaming de jogos, inteligência artificial e condução autônoma.

Aviso legal:

Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda nem um pedido para enviar uma oferta de compra da Northern Data AG, nem constitui um prospecto de títulos para a Northern Data AG. As informações contidas neste comunicado à imprensa não devem servir de base para decisões financeiras, legais, relacionadas com impostos ou outras decisões comerciais. Os investimentos ou outras decisões não devem ser tomados apenas com base neste comunicado à imprensa. Como em todas as questões comerciais e de investimento, procure assessoria profissional qualificada. Este comunicado à imprensa e as informações contidas nele não se destinam à comunicação direta ou indireta com ou dentro dos Estados Unidos da América, Canadá, Austrália ou Japão.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

