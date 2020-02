Comunicado do Business Wire :Edwards

Com um tamanho bem projetado, seu perfil compacto e a altura condizente, a bomba seca nXRi da Edwards se encaixa facilmente sob uma bancada, poupando espaço em laboratórios; e com menos de 30 kg, oferece uma bomba a vácuo altamente móvel, para alterar fluxos de trabalho e ambientes. A bomba é isenta de manutenção por até cinco anos, sem vedação ou troca de óleo, para tempo máximo de atividade e custos de manutenção reduzidos.

O perfil 40% menor da nXRi, em comparação com as bombas secas alternativas, garante a perfeita integração em instrumentos analíticos e sistemas a vácuo para uma pronta solução a vácuo, perfeita para espectrometria de massas, microscopia eletrônica e detecção de vazamentos. Clientes industriais e de P&D; desfrutam dos recursos de flexibilidade de projeto, sem gasto de óleo e redução do custo da manutenção.

"O desempenho é centro de nossa nova bomba seca nXRi", comentou Dave Goodwin, Gerente de Produto para Vácuo Científico na Edwards. "A nXRi oferece quatro vezes mais velocidade de bombeamento do que as bombas secas de tamanho semelhante e, com máxima confiabilidade, os clientes têm a garantia de um vácuo consistente e estável nos próximos anos."

Mais informações sobre a Edwards podem ser encontradas em www.edwardsvacuum.com

Sobre a Edwards

A Edwards é líder no desenvolvimento e fabricação de sofisticados produtos a vácuo, sistemas de gerenciamento de exaustão e serviços relacionados com valor agregado. As soluções da Edwards são essenciais aos processos de fabricação de semicondutores, monitores de tela plana, LEDs e células solares. Também são utilizados em uma gama cada vez mais diversificada de processos industriais, incluindo energia, vidros e outras aplicações de revestimento; siderurgia e metalurgia; farmacêutica e química; e para instrumentos científicos em uma ampla gama de aplicações de P&D.;

A Edwards possui mais de 4.000 funcionários em todo o mundo envolvidos em projeto, fabricação e suporte de equipamentos de alta tecnologia para gerenciamento de exaustão e vácuo, possuindo unidades de produção de ponta na Europa, Ásia e América do Norte. A Edwards faz parte do grupo Atlas Copco.

