Austrália controla maioria dos incêndios, mas enfrenta chuvas intensas

Todos os incêndios na Nova Gales do Sul, o estado mais afetado pela onda de calor na Austrália, já estão controlados - anunciaram nesta quinta-feira (13) as autoridades, que agora enfrentam chuvas intensas.

As chuvas contribuíram para acabar com a crise dos incêndios que começou em setembro e que matou 23 pessoas em todo país. Agora, porém, têm causado inundações.

"Nem todos os incêndios foram extintos. Temos alguns em atividade no sul do estado, mas estão todos controlados. Desta forma, podemos nos concentrar em ajudar as pessoas na reconstrução", afirmou o chefe dos bombeiros de Nova Gales do Sul, Rob Rogers, no Twitter.

"São ótimas notícias", disse à AFP um porta-voz do serviço rural de incêndios.

A onda de incêndios arrasou mais de 10 milhões de hectares do leste e do sul da Austrália, matou milhões de animais e destruiu 2.500 casas.

A crise afetou grandes cidades, como Sydney, que esteve semanas envolta em fumaça. Em alguns lugares, o Exército precisou ser mobilizado para resgatar moradores.

Os incêndios foram deflagrados pela seca e agravados pela mudança climática, no ano mais quente e seco já registrado na Austrália.

Agora, a atenção está voltada para controlar as inundações, diante da previsão de mais chuva nos próximos dias.

Nesta quinta-feira, vários pântanos perto de Sydney transbordaram após chuvas torrenciais.